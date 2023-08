Champions-League-Gruppen – YB trifft auf Manchester City, RB Leipzig und Roter Stern Belgrad Am Donnerstagabend sind in Monaco die Gruppen der Champions League 2023/24 ausgelost worden. Samuel Waldis

YB-Goalie Anthony Racioppi und Loris Benito dürfen sich auf attraktive CL-Gegner freuen. Foto: Urs Lindt (Freshfocus)

Eine unsäglich lange Stunde musste erduldet werden, wer diese ganze Auslosung schaute, bis der ehemalige englische Profi Joe Cole dann endlich die Kugel mit den Young Boys zog. Das Kleid der Host glänzte, der Bart des Hosts war Millimeter genau getrimmt, so wie die Rasen, auf denen diese Champions League ausgetragen wird. Zum Auftakt hatte einer auf dem Yamaha-Flügel die Hymne gespielt, eine Saxophonistin blies ein wenig Jazz dazu. Es war einer dieser Momente, in denen der Fussball mal wieder mehr zu sein versuchte, als er ist.

Denn hier in Monaco, an diesem Donnerstag-Abend, da wollten alle bloss wissen, wer gegen wen spielt.

Und damit sie nicht eine Stunde lang lesen müssen, bevor Sie wissen, was läuft: Die Young Boys treffen auf den Titelverteidiger Manchester City, auf RB Leipzig und auf die Serben von Roter Stern Belgrad.

Update folgt…

