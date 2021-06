FC Seuzach verliert 1:4 – Chancenlos und doch gerettet Seuzach unterliegt Amriswil 1:4, kann den Platz in der 2. Liga interregional aber halten. Denn es verloren auch die Konkurrenten Bazenheid und Bassersdorf. Urs Kindhauser

Bester Mann des FC Seuzach war Goalie Werner Popp, der zahlreiche Paraden zeigte. Foto: Urs Kindhauser

Das Wichtigste hat der FC Seuzach geschafft: Er bleibt in der 2. Liga interregional. Es bleibt ihm also die Wiederholung der Geschichte aus dem Jahr 2018 erspart, als er in der 1. Liga im letzten Moment auf einen Abstiegsplatz fiel. Diesmal war das fast nicht möglich. Denn einerseits verloren die direkten Konkurrenten Bassersdorf und Bazenheid ebenfalls und konnten nicht überholen. Und andererseits hätte Seuzach am Ende auch als Drittletzter genügend Punkte gehabt, um oben zu bleiben. Getroffen hat es aber Bassersdorf, dass gruppenübergreifend zu den drei schlechtesten Drittletzten zählt und nächste Saison in der 2. Liga spielen muss.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung