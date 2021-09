Corona im Kanton Zürich – Chaos an den Schulen macht alle sauer Schulgemeinden sollen das Coronavirus selbst in Schach halten, mit befristeter Maskenpflicht und «privater Quarantäne». Eine kantonale Direktive fehlt. Ev Manz , Jigme Garne

Da galt noch eine generelle Maskenpflicht: Eine Aufnahme aus dem Schulhaus Fluntern in Zürich vom Januar 2021. Foto: Keystone/Ennio Leanza

«Ich (doppelt geimpft) sitze mit meinen beiden Primarschulkindern in Quarantäne zu Hause und finde es einfach haarsträubend, was derzeit an Zürcher Schulen abläuft.»

Ähnlich wie dieser Mutter geht es derzeit vielen Eltern von Zürcher Primarschulkindern. Wo die Deltavariante des Coronavirus in der Klasse des Kindes noch nicht zugeschlagen hat, fragen sich Eltern: Wann ist mein Kind dran? Bei vielen macht sich neben der Sorge auch Wut breit. Das Testing läuft liederlich ab, die Quarantäneregeln irritieren, Lehrpersonen tragen keine Maske und sind ungeimpft. Die Mutter fragt: «Warum nur hat die Bildungsdirektion das nicht kommen sehen und schon in den Sommerferien klare Massnahmen angeordnet?» (Lesen Sie dazu unseren Kommentar: Das Testchaos in den Schulen ist inakzeptabel)