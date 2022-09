Die neuen Chef-Repräsentanten der «Firma»: King Charles III und der erste Thronfolger, Prince of Wales William, folgen dem Sarg der Queen. Foto: Daniel Leal (AFP)

Noch ist der Schmerz nicht verklungen. Noch trauern jene, die sie verehrten, um ihre verstorbene Königin Elizabeth II. Aber auch für die wehmütigsten Royalisten, die nicht loslassen wollen, steht die Zeit in Grossbritannien nicht länger still. Nun, da die zweite elisabethanische Ära ihren offiziellen Abschluss findet, erwacht das Interesse am Sohn und Nachfolger, an König Charles III. Wird der neue Monarch, der jetzt an der Reihe ist, in die Spuren seiner Mutter treten? Wird er anders sein wollen als sie? Wird er sich bewähren? Was ist von ihm zu erwarten? Welche Herausforderungen kommen auf ihn zu?