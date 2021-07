Open Air im Rychenbergpark – Charming Brothers Die brillanten Brüder Lucas und Arthur Jussen eröffnen am Freitag die Open-Air-Konzerte des Musikkollegiums mit einem sehr verspielten Mozart-Konzert. Sibylle Ehrismann

Die Pianisten Lucas (links) und Arthur Jussen sind seit 2010 auf den grossen Bühnen unterwegs. Foto: Wikipedia

Sie halten zusammen wie Pech und Schwefel. Die Brüder Lucas und Arthur Jussen spielen im Duo Klavier, seit sie Musik machen. Sie denken gleich und fühlen gleich, sind aber keine Zwillinge. Lucas ist drei Jahre älter als Arthur, das fällt heute, da sie 27 und 24 Jahre alt sind, nicht mehr ins Gewicht. «Als wir noch als Wunderkinder auftraten, mit acht und fünf Jahren, war der Unterschied natürlich grösser», erzählt Lucas.

Aufgewachsen sind die Brüder Jussen in den Niederlanden, der Vater ist Pauker im Radio-Philharmonieorchester Hilversum, die Mutter unterrichtet Flöte; entsprechend früh wurde das Talent der Kinder gefördert. Ihren ersten Klavierunterricht erhielten sie in ihrem Geburtsort Hilversum, und schon bald durften die Wunderkinder vor der niederländischen Königin Beatrix auftreten. 2005 lud sie die portugiesische Meisterpianistin Maria João Pires ein, für ein Jahr bei ihr in Portugal und Brasilien zu studieren.