Urs Gasser sagt, warum es beim Umgang mit künstlicher Intelligenz Verbote braucht, wie Menschen Autonomie an Maschinen abgeben und warum Technologiekonzerne noch mächtiger zu werden drohen.

Urs Gasser, Professor an der Technischen Universität München, sieht bei den rasanten Fortschritten der KI Gefahren.

Wie kann ich mich davor schützen, dass künstliche Intelligenz (KI) auf meine im Internet zugänglichen Daten zugreifen kann?

Je nach KI-Anwendung sehen die Risiken anders aus. Bei Chat-GPT befinden wir uns in einem Bereich, in dem die KI auch auf Basis personenbezogener Daten lernt. Man kann davon ausgehen, dass alles, was öffentlich zugänglich ist, für das Training der KI genutzt wird. Wir wissen aber noch nicht genau, welche Daten abgerufen werden. Aus Nutzersicht ist das ein Problem.