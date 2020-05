Kritik an Topmedizinern – Chefarzt überweist sich selber Patienten Zwei Topmediziner stehen in der Kritik: Ein Chefarzt des Universitätsspitals lässt sich systematisch Patienten zuweisen, ein anderer verschweigt Komplikationen. Elisabetta Antonelli

Zwei Chefärzte des Universitätsspitals stehen in der Kritik. Foto: Urs Jaudas

Wie die «NZZ am Sonntag» in ihrer neusten Ausgabe aufdeckt, lässt sich Chefarzt Martin Rücker am Zürcher Universitätsspital (USZ) systematisch allgemein versicherte Patienten in seine Privatpraxis überweisen. Er behandelt sie dort auf eigene Rechnung. Der Zeitung liegen entsprechende Patientenakten vor.