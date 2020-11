Der EHCW vor Match gegen Ajoie – Cheftrainer Kivelä wieder an Bord Für das Heimspiel gegen Ajoie entspannt sich die Personalsituation bei den Winterthurern. Mit Teppo Kivelä ist auch der Cheftrainer wieder fit. Urs Kindhauser

Nach zwei Spielen Pause wieder bei der Mannschaft: Teppo Kivelä Foto: Heinz Diener

EHCW gegen Ajoie: Das ist aus Winterthurer Sicht eine Geschichte, die sehr oft ähnlich ausgegangen ist: Mit einer hohen Niederlage nämlich. Dreimal 1:7 und einmal 1:9 alleine in der letzten Saison. In bisher 21 Begegnungen mit den Jurassiern seit dem Aufstieg des EHCW in die Swiss League hat er aber immerhin auch dreimal gewonnen. Nach Einschätzung aller Prognostiker ist Ajoie auch diesmal ein absolutes Topteam, das um den Meistertitel in der Swiss League und damit um den Aufstieg mitspielen kann.

EHCW – Ajoie Infos einblenden Freitag, 6. November, 20 Uhr. Zielbau-Arena

Das hat die Truppe von Trainer Gary Sheehan schon unter Beweis gestellt. Sieben Mal ist sie wettbewerbsübergreifend angetreten, keinen einzigen Match hat sie verloren, dafür mit Kloten den Aufstiegsfavoriten aus dem Cup geworfen. Aber sie hat mit besonderen Umständen zu kämpfen. In der Meisterschaft hat Ajoie erst fünf Spiele absolviert, alle auswärts, weil die eigene Halle noch nicht ganz fertig umgebaut ist. Seit Mitte Oktober hat Ajoie nur einmal gespielt. Ausserdem herrscht im Kanton Jura seit Montag wegen der Corona-Situation der Ausnahmezustand.