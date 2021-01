«Impfstoff-Diplomatie» – China exportiert Impfstoff, um das angeschlagene Image aufzupolieren Peking liefert seine Vakzine zum Selbstkostenpreis. Das sorgt für Spannungen mit dem grossen Nachbarn Indien. Mit einer breit angelegten Kampagne schürt die Diktatur Zweifel an der Wirksamkeit ausländischer Impfstoffe. Lea Deuber, Peking, und David Pfeifer, Bangkok

Globaler Wettlauf: Sechs Millionen in China produzierte Dosen des Impfstoffs CoronaVac wurden nach São Paulo geliefert. Foto: Rodrigo Paiva (Getty)

23 Tote in Norwegen, 10 Tote in Deutschland – und das, nachdem beide Länder den Pfizer-Impfstoff erhalten hatten. Die Horrormeldungen um das neue Vakzin reissen gar nicht mehr ab, zumindest, wenn man chinesischen Medien glaubt. Für Ältere soll der Wirkstoff mindestens krebserregend, wenn nicht lebensgefährlich sein. Überhaupt ein Wahnsinn, dass die Amerikaner den unerforschten Stoff ihrem Volk unterjubeln. Das ist der Eindruck, den Chinas Staatspresse in diesen Tagen vermittelt. Erste Medien appellieren bereits an Staaten wie Australien, ihre Impfprogramme sofort zu stoppen.