Kolumne Stadtverbesserer – China liest mit Der Kolumnist erhält Botschaften aus Fernost. Zufall – oder Teil eines Fünfjahresplans? Michael Graf

Falsch verbunden gibt’s neuerdings auch bei Whatsapp. Screenshot: mig



Kennen Sie dieses Gefühl? Sie reden mit Ihren Liebsten über etwas völlig Abseitiges. Etwa darüber, wie Holzkohle gemacht wird oder was es alles für Möglichkeiten gibt, die Fenster eines Hochhauses zu putzen. Und kaum sind Sie das nächste Mal im Internet wird Ihnen Werbung für einen Köhlerkurs oder die Vermietung von Hebekränen angezeigt?

«Nur weil ich nicht paranoid bin, heisst das nicht, dass sie nicht hinter mir her sind.» Auf Tassen und T-Shirts gelesen

«Nur weil ich nicht paranoid bin, heisst das noch lange nicht, dass sie nicht hinter mir her sind», ist ein T-Shirt-Spruch, der bei Computernerds beliebt ist. Normalerweise lächelt man drüber. Aber in solchen Momenten holt einen die gerne verdrängte Erkenntnis wieder ein: Niemand muss mein Telefon verwanzen. Mein Telefon IST eine Wanze. Es hört mir auch dann zu, wenn niemand anruft. Und unsere Grosseltern hatten recht, wenn sie sich zum Fernsehen die guten Kleider anzogen. Wir gucken in den Fernseher, aber der Fernseher guckt zurück.

Just an dem Tag, wo der Arbeitskollege eine kritische Recherche zu Arbeitslagern in China abschliesst, meldet sich auf dem Handy des Stadtverbesserers eine unbekannte Chinesin. Ob ich Mike, ihr Reiseführer sei, den das Büro in Shanghai vermittelt habe. Und während wir über ihre abgesagte Reise, den Rheinfall und die Covid-Situation plaudern («Hier sind die meisten geimpft, Restaurants sind normal offen», behauptet sie), nagt der Verdacht: Kann das wirklich Zufall sein? Falls Sie diesen Text lesen, hat die Dame es nicht geschafft, unser System rechtzeitig lahmzulegen – vermutlich war es wirklich nur eine falsch verbundene Touristin.

Fehler gefunden?Jetzt melden.