Weltweite Bestseller – China mag es elektrisch, Amerika gross Die PW-Bestsellerlisten der drei grossen Autoweltmärkte unterscheiden sich stark. Nur Teslas Model Y punktet weltweit. Holger Holzer

1 / 3 Der Wuling ist günstig und elektrisch. Foto: Wuling

In den USA dominierten Trucks und Pick-ups die Neuwagen-Bestsellerliste. In China Elektroautos. Und Europa wird zum Kleinwagenland. Die Liste der bestverkauften PW 2022 unterscheidet sich in den drei wichtigsten Weltmärkten gewaltig. Nur ein einziger PW schafft es gleichzeitig in alle Top-Ten-Rankings: das Tesla Model Y, das in China auf Rang zwei einläuft, in den USA Platz sechs erobert und in Europa noch knapp Zehnter wird. Auch wenn man den Fokus etwas erweitert, fällt das Fehlen gemeinsamer Bestseller auf. In der vom Beratungsunternehmen Inovev erstellten 25er-Liste aller drei Märkte findet sich ansonsten nur noch der Toyota Corolla, der sowohl in Europa als auch in China und den USA eine starke Rolle spielt.

Der Neuwagenmarkt im Reich der Mitte wird längst von E-Autos dominiert. Absoluter Bestseller 2022 war der Wuling Hongguang EV (rund 570’000 Einheiten), ein elektrischer Kleinstwagen, der aus einem Gemeinschaftsprojekt von General Motors und SAIC stammt und schon in seiner früheren Verbrennervariante den Markt dominierte. In Europa und den USA ist das Modell nicht auf dem Markt. Gleiches gilt zumindest aktuell für den BYD Song DM auf Rang drei. Der Crossover mit Plug-in-Hybrid hat nach starkem Wachstum den VW Lavida auf Rang vier verdrängt, eine kompakte Stufenhecklimousine, die das Joint Venture SAIC VW vor Ort exklusiv für den chinesischen Markt baut.

Pick-ups dominieren in Amerika

Ein Auto aus heimischer Produktion ist 2022 auch in den USA das meistverkaufte: der Pick-up Ford F-150 (rund 725’000 Einheiten). Auf den Fersen sind ihm mit dem Chevrolet Silverado und dem RAM Pick-up zwei direkte Konkurrenten mit fast identischem Zuschnitt. Erste klassische Limousine in der Liste ist der Toyota Camry auf Rang fünf, der sich hinter dem SUV-Modell RAV4 aus gleichem Hause einsortieren muss. Auch ansonsten dominieren die Crossover und Geländewagen das einstige Limousinenland. Der einstige Powerseller Honda Civic etwa schafft es nur noch ganz knapp auf Rang 25.

Noch nicht ganz so Crossover-lastig ist Europa: Die ersten beiden Plätze gehen an Kleinwagen, Primus ist der Peugeot 208 (200’000 Einheiten), Nummer zwei der günstige Dacia Sandero. Nur noch dritter ist der VW Golf, der sich knapp vor dem Kleinstwagen Fiat 500 und dem ersten Crossover im Ranking, dem VW T-Roc, platziert. Auf den folgenden Plätzen findet sich eine bunte Mischung aus Kleinwagen und kleinen oder maximal kompakten SUV. Auch ein weiterer Fiat-Kleinstwagen findet sich mit dem Panda auf den vorderen Plätzen.

Fehler gefunden?Jetzt melden.