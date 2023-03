Persischer Golf – China schlichtet den Streit zwischen den Erzrivalen Die nahöstlichen Ölstaaten Saudiarabien und Iran wollen sich nach Jahren der Feindschaft versöhnen. Vermittelt hat diesen Durchbruch weder Washington noch die EU – sondern Peking. Eine Ohrfeige für die Biden-Regierung. Tomas Avenarius

Chinas Chef-Aussenpolitiker Wang Yi (M.) mit den Unterhändlern Musaad al-Aiban (l.) und Ali Shamkhani. Foto: Imago

Die Nachricht aus Peking war eine echte Sensation. Die nahöstlichen Erzrivalen Saudiarabien und Iran wollen sich versöhnen, ihre seit Jahren zerrütteten Beziehungen normalisieren. Vermittelt hat diesen Durchbruch im Dauerkrisengebiet am Persischen Golf aber nicht der Westen, sprich Washington als klassischer Hegemon der Region. Geschweige die Europäer. Der Punkt geht an einen in Nahost bisher zurückhaltenden Player: an die Volksrepublik China.