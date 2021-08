Interview zu Konflikten mit dem Westen – «China strebt nach absoluter Kontrolle» Die chinesische Propaganda-Aktion mit einem erfundenen Schweizer Forscher sorgte diese Woche für Empörung. Dies sei Teil einer grösseren Strategie, sagt ein Experte, der selber von China sanktioniert wird. Rico Bandle

Grossmachtpolitik nach innen und nach aussen: Der chinesische Präsident Xi Jinping auf Grossleinwand am 100. Jahrestag der Kommunistischen Partei, 1. Juli 2021. Foto: Keystone

Eine Aktion der chinesischen Staatspropaganda sorgte diese Woche für Aufsehen: Ein Schweizer Forscher widersprach der These, wonach das Coronavirus aus einem Labor in Wuhan stammt. Bloss: Den Forscher gab es gar nicht, er war erfunden. Der Schweizer Botschafter in China machte dieses Täuschungsmanöver öffentlich – und erhielt dafür international viel Zustimmung.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

In letzter Zeit häufen sich beunruhigende Meldungen aus China. Eine Schweizer Uniprofessorin soll einen China-kritischen Doktoranden fallen gelassen haben – nachdem sie von China unter Druck gesetzt worden war. Zurzeit hält China drei Kanadier gefangen, um eine Chinesin aus einem kanadischen Gefängnis freizupressen.