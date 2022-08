Nach Pelosis Besuch – China verschiebt die Grenzen langsam, aber beharrlich Peking protzt rund um Taiwan mit einer Militärübung nie dagewesener Grösse. Schon jetzt ist klar: Es geht dabei nicht nur um eine Demonstration der Macht. Ben Heubl , Lea Sahay , Lea Weinmann

Ein Screenshot zeigt, wie eine Rakete von der chinesischen Armee am 4. August Richtung Taiwan geschossen wird. Foto: Imago/Xinhua

Taiwan freut sich, China wütet: Der zweitägige Trip der US-Demokratin Nancy Pelosi wirkt wie ein grosser Erfolg für die kleine Inselrepublik, die Peking für sich beansprucht. Seit dem Chinesischen Bürgerkrieg ist Taiwan vom Festland getrennt. Die chinesische Führung drohte vor Pelosis Besuch mit einem militärischen Angriff, die US-Politikerin liess sich nicht beirren. In Taiwan hat die riskante Reise das Vertrauen in die US-Schutzmacht gestärkt. Dennoch dürfte Pelosis Besuch dauerhafte Auswirkungen auf die Lage in der Taiwanstrasse haben.