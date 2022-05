Supermacht unter Druck – «Chinas Lage ist dramatisch» Ukraine-Krieg, Corona und vor allem die schwächelnde Wirtschaft: Ralph Weber, Professor am Europainstitut an der Universität Basel, erklärt Versäumnisse und Fehler von Xi Jinping und seiner Kommunistischen Partei. Sebastian Briellmann

«Eine Position der Mitte»: Ralph Weber über die Rolle, die China im Ukraine-Krieg sucht. Foto: Kostas Maros

Es ist still geworden in den letzten Wochen, wenn es um die Rolle Chinas im Ukraine-Krieg geht. Ist die Volksrepublik in den Medien ein Thema, geht es um Corona und um den Umgang mit dem Virus («Zero-Covid-Strategie»). Diese Stille ist auch Ralph Weber aufgefallen. Er ist Professor am Europainstitut an der Universität Basel – und einer der gefragtesten Schweizer Kenner der asiatischen Supermacht.

«Treue ist nicht mehr ganz sicher» – Was das Schweigen über das Verhältnis zwischen China und Russland aussagt

In der chinesischen Zeitung «South China Morning Post» wird vom «Ukraine-Krieg» gesprochen, der ukrainische Aussenminister durfte in den staatlichen chinesischen Agenturen Kritik an Russland äussern – und um chinesische Unterstützung bitten. Für Weber dominiert jedoch noch immer die chinesische Propaganda gegen die USA. Er sagt: «Jene Medien, die ganz nah an der Kommunistischen Partei (KP) sind, reden nicht von Krieg – sondern davon, dass die USA die ‹militärische Operation› Russlands provoziert haben. Das kann man durchaus als Zeichen in Richtung Putin interpretieren, zumindest auf rhetorischer Ebene.»