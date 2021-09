Kinderbetreuung in Turbenthal – Chinderhuus ersucht finanzielle Unterstützung Corona warf das Chinderhuus finanziell zurück. Die Gemeinden Wila und Turbenthal helfen aus. Nicole Döbeli

Der Verein Chinderhuus im Jahr 2013. Archivbild: Marc Dahinden

Der Verein Chinderhuus, der in Turbenthal Krippe, Hort und Mittagstisch anbietet, hat 2020 einen Verlust von rund 52’000 Franken zu verzeichnen. Das Jahr sei Corona-bedingt mit grossen Herausforderungen und finanziellen Einbussen verbunden gewesen. So musste der Krippenbetrieb für Kinder von Eltern, welche in systemrelevanten Berufen arbeiten, aufrechterhalten werden, währenddessen die übrigen Eltern aufgerufen wurden, ihre Kinder zu Hause zu behalten.

Die vom Bund geleistete Ausfallentschädigung musste der Verein dazu verwenden, Eltern für den Nichtbezug von Leistungen zu entschädigen. Laut Mitteilung nutzen heute noch nicht alle Kinder die Angebote wieder. Das weil ein Teil der Eltern sich noch immer in Kurzarbeit befinde, arbeitslos geworden sei oder Angst habe, dass sich ihr Kind im Chinderhuus anstecke.

Der Verein ersucht deshalb die Gemeinden Wila und Turbenthal um Deckung des Verlusts. Wila hat bereits im Juli 11’500 Franken zu diesem Zweck bewilligt. Die Gemeinde Turbenthal schreibt, dass ihr der Erhalt des Chinderhuus ein grosses Anliegen sei, es trage zur Standortattraktivität bei. Die Gemeinde übernimmt deshalb die restlichen rund 40’000 Franken.

