Dubioses Börsendebüt – Chinesische Aktie stürzt nach Kursplus von 13’000 Prozent ab So schnell wie das Kapital kam, verschwand es auch wieder. Addentax verliert innert einem Tag 95 Prozent seines Marktwertes. Ein weiteres chinesisches Unternehmen, das die Wallstreet grübeln lässt. Sandro Oertli

Mehrere Firmen aus China und Hongkong sorgen dieses Jahr für Aufsehen an den US-Börsen. Foto: Alex Plavevski (Keystone)

Die chinesische Holdinggesellschaft Addentax legte an der US-Börse einen Traumstart hin. Die Aktie des Bekleidungsherstellers und Logistikdienstleisters eröffnete am Mittwoch bei einem Preis von 5 Dollar und rauschte am selben Tag auf 656 Dollar. Die Marktkapitalisierung der aus Shenzhen stammenden Firma stieg dadurch auf 20 Milliarden Dollar. Addentax war somit wertvoller als ungefähr ein Drittel der im S&P 500 gelisteten Unternehmen. Der rasante Anstieg um rund 13’000 Prozent löste an der Wallstreet mehr als zwanzig volatilitätsbedingte Handelsstopps aus. Gibt es bei einer Aktie ungewöhnlich hohe Kursausschläge, so kann die Börsenaufsicht den Handel des betreffenden Wertpapiers für eine gewisse Zeit aussetzen.

Nach dem fulminanten Börsendebüt stürzte der Kurs der Addentax-Aktie am Folgetag gleich wieder ab. Das chinesische Unternehmen verlor am Donnerstag 95 Prozent ihres Marktwertes und damit ein Kapital von 19 Milliarden Dollar.

Am Tag des Börsengangs hatten die Anteile der Geschäftsleitung von Addentax einen Wert von 1,3 Milliarden Dollar, berichtet Bloomberg. Hong Zhida und sein Bruder Hong Zhiwang haben zusammen einen Anteil von 6,4 Prozent

Gegründet wurde das Unternehmen zunächst als Firmenmantel. Im Dezember 2016 übernahm Addentax die Mehrheit an seiner aktuellen Betriebseinheit Yingxi Industrial Chain. Das Unternehmen wurde, bis es an die US-Technologiebörse Nasdaq kam, beim amerikanischen Finanzmarkt für ausserbörslichen Handel OTC Markets gehandelt.

Im vergangenen Geschäftsjahr – welches im März endete – sank der Umsatz um 49 Prozent auf 12,7 Millionen Dollar.

Addentax setzt mit seinem kuriosen Börsenstart eine Reihe von ähnlichen Debüts chinesischer Unternehmen am US-Aktienmarkt fort.

Plötzlich so gross wie Meta

In diesem Jahr haben acht Firmen aus Hongkong oder Festlandchina überraschende Bewegungen nach Börsengängen in den USA demonstriert. Letzten Monat machte eine kleine Finanzfirma aus Hongkong Schlagzeilen, als sie binnen kurzer Zeit zu einem der wertvollsten Unternehmen der Wallstreet aufstieg. Die Aktie von AMTD Digital kam am 15. Juli zum Erstausgabekurs von 7,80 Dollar an die Börse. Ihren Höchststand erreichte sie am 2. August zwischenzeitlich mit 2555 Dollar, den Tag beendete die Aktie dann allerdings deutlich unter 2000 Dollar. Der Kurs stieg damit um mehr als das 320-Fache.

Der Börsenwert erreichte bis zu 400 Milliarden Dollar. Damit war das Unternehmen, das vor kurzem noch kaum jemand kannte, so viel wert wie Meta, der Mutterkonzern von Facebook.

Das rasante Wachstum erinnert an die «Gamestop-Revolte»

Es gibt keine «fundamentalen Gründe» dafür, wie Börsenexperten es nennen, wenn ein Unternehmen die Gewinne oder die Gewinnaussichten stark steigert. Heisst: Der Kursanstieg ist reine Fantasie. In vielem erinnert der Fall an die Vorgänge um die Aktie des Computerspiel-Filialisten Gamestop, deren Kurs Anfang 2021 explodiert war. Ursache dafür waren vor allem soziale Medien wie die Internetplattform «Reddit», auf der sich Kleinanleger gegenseitig zum Kauf der Aktie anspornten.

Auch bei AMTD Digital – einem Finanzdienstleister, der auf digitale Geschäfte spezialisiert ist – verweisen Analysten nun auf den winzigen Streubesitz: Die meisten Anteile liegen bei grossen Investoren, nur wenige Papiere werden an der Börse gehandelt. So lassen sich mit vergleichsweise geringem Kapital grosse Kurssprünge erzeugen. Zudem war AMTD Digital zuletzt die am häufigsten erwähnte Aktie auf der Plattform «Reddit», die bei Gamestop schon eine entscheidende Rolle gespielt hatte.

Und dann kursierte noch die Vermutung, es könnte sich um eine Verwechslung handeln: AMTD Digital firmiert an der Börse unter dem Kürzel HKD, dasselbe Kürzel wie für den Hongkong-Dollar. Weshalb spekuliert wurde, dass die Investoren statt der Aktie eigentlich eine Währung kaufen wollten.

