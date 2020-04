Investorsuche beendet – Chinesen übernehmen GC Eine Holding aus Hongkong übernimmt die Aktienmehrheit von GC. Operativ bleibt der Club in Schweizer Händen – aber Fredy Bickel muss gehen. tzi/erh

Der Grasshopper Club Zürich hat neue Besitzer. (Bild: FreshFocus/Nick Soland) 90 Prozent der Club-Aktien sind neu im Besitz der Champion Union Holding Limited mit Sitz in Hongkong. (Bild: Getty Images/Bloomberg) Der einzige noch verbliebene Verwaltungsrat des Schweizer Fussball-Rekordmeisters Andras Gurovits hat zuletzt nach neuen Eigentümern gesucht. Nun ist er fündig geworden. (Bild: FreshFocus/Claudio Thoma) Das chinesische Unternehmen übernimmt die Aktienanteile des ehemaligen GC-Präsidenten Stephan Anliker und ... (Bild: FreshFocus/Marc Schumacher) ... die Anteile von Peter Stüber. (Bild: Keystone/Alessandro Della Bella) Die Übernahme hat sofortige personelle Konsequenzen: Der sportliche Leiter und Geschäftsführer Fredy Bickel muss den Verein per sofort verlassen. Managing Direktor wird neu Shqiprim Berisha (bisher bei YF Juventus), der ehemalige niederländische Fussballer Bernard Schuiteman wird Sportchef. (Bild: FreshFocus/Claudio Thoma) Er ist der neue Präsident der Grasshoppers: Er hört auf den Namen Sky Sun und war bis zuletzt als Funktionär beim Premier-League-Club Wolverhampton Wanderer. Auch die «Wolves» wurden in jüngster Vergangenheit von einem chinesischen Unternehmen übernommen. (Bild: Getty Images/Chris Brunskill/fantasista) 1 / 7

Nun ist es offiziell: Der Grasshoppers Club Zürich hat neue Besitzer. 90 Prozent der Club-Aktien gehen nach Hongkong an dort ansässige Champion Union Holding. Dies teilte der Club am Donnerstagmittag mit. Das Unternehmen unter der Leitung von Jenny Wang übernimmt die Aktienanteile von Stephan Anliker und Peter Stüber. Die Übernahme kostet Fredy Bickel den Job. Der bisherige Sportchef und Geschäftsführer verlässt den Club per sofort.

Wang gilt als eine der einflussreichsten und bedeutendsten Persönlichkeiten der Wirtschaft, Kunst und Kultur Asiens. Als global tätige Unternehmerin hat sie seit vielen Jahren einen engen Bezug zur Schweiz und zum Fussball: «Der Grasshopper Club Zürich ist ein weltweit bekannter Verein, der seit mehr als 130 Jahren tief in der Stadt Zürich verwurzelt ist. Die Unterstützung dieses angesehenen Fussballclubs basiert auf einer langfristigen strategischen Entscheidung, die ich getroffen habe, den Verein wieder an die Spitze des Schweizer Fussballs zurückzuführen.»

Peter Stüber als einer der bisherigen Besitzer meint zu der Übernahnme: «Stephan Anliker und ich haben eine Investorin gesucht, die bereit ist, nicht nur die Grasshopper Fussball AG langfristig zu fördern, sondern auch die Verankerung des GC Fussballs in Zürich sicherzustellen. Die neue Investorin hat einen überlegten strategischen Entscheid getroffen und eine starke finanzielle Zusage gemacht. Ziel ist es, den GC Fussball zurück zum Erfolg zu führen.»