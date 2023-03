Neue Biermarke aus Winterthur – Chopfab will Biermenge in Winterthur verdoppeln Doppelleu verschwindet als Name vom Biermarkt. Dafür lanciert die Brauerei Chopfab Boxer die Marke Cosmos. Mit ihr will man von Winterthur aus die ganze Schweiz erobern. Patrick Gut Madeleine Schoder (Foto)

Wie Chopfab wird auch die neue Marke Cosmos laut Firmengründer Philip Bucher ausschliesslich in Winterthur gebraut. Die Kapazität wurde von 10 auf 20 Millionen Liter pro Jahr erhöht. Foto: Madeleine Schoder

Seit Ende Januar kommt der Name der bisherigen Hauptmarke Chopfab auch im Firmennamen vor. Doppelleu Boxer heisst seither Chopfab Boxer. «Wir wollten uns beim Firmennamen auf unsere starken Marken konzentrieren», sagt Gründer und Geschäftsführer Philip Bucher auf Anfrage. Der Name Doppelleu sei vielen Konsumentinnen und Konsumenten nicht geläufig und daher relativ unbekannt gewesen. Der neue Firmenname steht laut Bucher auch für die Verbindung der beiden Produktionsstandorte in Winterthur (Chopfab) und Yverdon (Boxer).