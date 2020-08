Deutscher Corona-Experte – Christian Drosten fordert Strategiewechsel Um einen zweiten Lockdown im Herbst oder Winter zu vermeiden, müsse man jetzt dem japanischen Beispiel folgen, meint der renommierte Virenforscher. Dominique Eigenmann aus Berlin

Einer der weltweit besten Coronaviren-Kenner und einflussreicher Berater: Christian Drosten (48) im März zusammen mit dem deutschen Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU). Foto: Fabrizio Bensch (Reuters)

Das Robert-Koch-Institut in Berlin (RKI), das Deutschlands Regierung in der Pandemie wissenschaftlich anleitet, neigte bisher nicht zu Alarmismus. In seinem neusten Lagebericht jedoch nennt es den Trend unverhohlen «sehr beunruhigend» und warnt, eine weitere Verschärfung der Situation müsse «unbedingt vermieden» werden.