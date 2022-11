Branchen-Award nach Rickenbach – Christoph Lang als Standortförderer des Jahres ausgezeichnet Der ehemalige Rickenbacher Finanzvorsteher Christoph Lang ist vom Dachverband für Standortmanagement geehrt worden. Jonas Gabrieli

Christoph Lang bekam den Preis in Olten von Sonja Wollkopf Walt, Managing Director Greater Zurich Area, überreicht. Foto: PD

Christoph Lang, von 2010 bis 2022 Rickenbacher Gemeinderat, ist am Mittwochabend als Standortförderer des Jahres ausgezeichnet worden, teilt die Flughafenregion Zürich, Wirtschaftsnetzwerk und Standortentwicklung, mit. Lang führt die Organisation, die laut eigenen Angaben gegen 800 Unternehmen aus 100 Städten und Gemeinden vernetzt, seit zehn Jahren.

Die Übergabe der Auszeichnung fand am Mittwochabend in Olten anlässlich einer Veranstaltung der Schweizerischen Vereinigung für Standortmanagement (SVSM) statt. Dieser Dachverband verleiht seit 2007 seine Auszeichnungen. Vor neun Jahren beispielsweise an den ägyptischen Unternehmer Samih Sawiris.

Jurymitglied Sonja Wollkopf Walt, Managing Director der Greater Zurich Area AG, überreichte den Preis nach einer Laudation, in der sie Langs Schaffen ehrte. Der Jurist gründete bereits in jungen Jahren eine Buchgenossenschaft. Unter anderem war er als Journalist und Reiseleiter tätig. 1984 war er der erste vollamtliche Standortmanager der Stadt Winterthur. 1998 war er bei der Gründung von SVSM beteiligt und zehn Jahre im Vorstand.

Lang sieht sein Schaffen «nicht eigentlich als Arbeit, sondern als Hobby». Man müsse Menschen mögen. «Leben bedeutet lebenslanges Lernen, entscheidend sind die drei Buchstaben: Tun.» Einer seiner wichtigsten Erfolgsfaktoren sei das grosse Netzwerk.

Jonas Gabrieli ist Redaktor beim Ressort Region Winterthur und schreibt über Gemeindepolitik und Gesellschaftsthemen. Er hat Kommunikation studiert und arbeitet seit 2014 im Journalismus. Mehr Infos @jonasgabrieli

