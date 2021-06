Nach 16 Jahren Gemeindepräsidium – Christoph Ziegler tritt in Elgg nicht mehr an Gemeindepräsident Christoph Ziegler tritt 2022 nicht mehr zur Wiederwahl an. Nicole Döbeli

20 Jahre lang war Christoph Ziegler im Gemeinderat von Elgg. Foto: Heinz Diener

«Ich bin nach wie vor Gemeindepräsident mit Leib und Seele und freue mich auf das letzte Jahr, welches noch vor mir liegt», schreibt Christoph Ziegler in einer Mitteilung der Ortspartei Soso Elgg. 2022 wird er nach 20 Jahren im Gemeinderat, 16 davon als Präsident, nicht mehr zur Wiederwahl antreten. Es sei an der Zeit, den Weg für neue Kräfte freizumachen.

In den 20 Jahren habe sich in Elgg viel bewegt, schreibt der Vorstand der Soso Elgg, welche dieses Jahr ebenfalls ihr 20-jähriges Gründungsjubiläum feiert: Das Schulhaus am Lindenplatz wurde zum Gemeindehaus umgebaut, Werkgebäude und Schwümbi wurden renoviert, und Elgg fusionierte mit Hofstetten. Die Anzahl Einwohnerinnen und Einwohner stieg in dieser Zeit von 3800 auf 5000 Personen an, Elgg erhielt eine direkte Zugverbindung nach Zürich und das Energiestadtlabel. Es gab Steuersenkungen und Tempo 30 im Städtchen.

Ziegler habe sich auch Krisen stellen müssen, wie dem schlechten Klima im Gemeinderat, das vor seinem Antritt geherrscht habe, der Brandserie und dem Brudermord. Seit 2006 betreut er die Ressorts «Personelles» und «Liegenschaften und Gemeindeentwicklung». Der Sekundarlehrer mit Jahrgang 1964 sitzt zudem seit 2011 für die Grünliberalen im Zürcher Kantonsrat.

