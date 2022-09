Tankstellen-Mord vor Urteilsverkündung – Chronik einer Eskalation Mario N. erschoss in Rheinland-Pfalz einen 20-jährigen Angestellten, weil dieser ihn auf die Maskenpflicht hingewiesen hatte. Nach mehr als fünf Monaten Prozess weiss die Mutter des Opfers immer noch nicht, warum. Anette Ramelsberger , Benedikt Warmbrunn

Ein Polizist sichert am frühen Morgen im September 2021 die Tankstelle in Idar-Oberstein. Foto: Christian Schulz (Keystone)

Wäre Alexander W. noch am Leben, da ist sich seine Mutter sicher, wäre das gerade sein schönster Sommer. Die Prüfungen hätte er hinter sich, er würde mit seinen Freunden feiern, würde mit ihnen in die Ferien fahren und dabei womöglich noch ein bisschen mehr feiern. Im Herbst würde er mit der Grundausbildung bei der Armee starten. Er wollte viel von der Welt sehen, bei der Armee, so hatte er sich das gedacht, hätte er dazu die besten Chancen gehabt. Erst eine Laufbahn als Offizier, dann ein duales Studium an der Universität der Bundeswehr, das war der Plan. Und natürlich würde Alexander W. in diesem Sommer viel lachen, er hat immer viel gelacht.