Wurde später mit Kopfverletzung aufgefunden – Churer Automobilist rammt Zaun – und beinahe eine Passantin In Chur ist es am Dienstagabend an der Sägenstrasse zu einem Selbstunfall gekommen. Der Lenker eines Personenwagens hat sich von der Unfallstelle entfernt.

1 / 1 Der Verursacher des Selbstunfalls wurde später in der Tiefgarage seines Hauses gefunden. Stadtpolizei Chur

Ein 69-Jähriger hat am Dienstagabend in Chur an der Sägenstrasse mit seinem Auto einen Zaun umgefahren. Bei Verlassen des Unfallorts kollidierte er fast mit einer Passantin, die ihm zu Hilfe eilen wollte – sein Nummernschild blieb an Ort und Stelle zurück.

Die Polizei fand den Unfallfahrer schliesslich in der Tiefgarage seiner Wohnadresse, wo er mit einer Kopfverletzung auf dem Boden lag. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Spital gebracht, wie die Churer Stadtpolizei in der Nacht auf Mittwoch mitteilte. Das beschädigte Auto war in der Tiefgarage abgestellt. Die Staatsanwaltsschaft ordnete eine Blut- und Urinentnahme an.

SDA/sys

