Historisches Bild aus Winterthur – «Cindy-Pizza Nummer 12, abholen bitte!» «Au bon marché», im ABM Rosenberg, gab es bis in die 2000er-Jahre einfach alles – und erst noch ein Selbstbedienungsrestaurant mit Pizzas, Hamburgern und Pommes frites. Regula Geiser

Das ABM-Zentrum Rosenberg lockte nach der Eröffnung 1973 mit einem damals neuartigen Konzept, einer Kombination von Warenhaus, verschiedenen Dienstleistungsbetrieben und einer Tankstelle mit Waschanlage. Foto: bildarchiv.winterthur.ch

Nach Töss und Oberwinterthur erhielt im April 1973 auch Veltheim sein eigenes Einkaufszentrum, das ABM-Zentrum Rosenberg. Auf einer Fläche von 23’780 Quadratmetern lockte nach nur 18-monatiger Bauzeit ein damals neuartiges Konzept: die Kombination eines grossen Warenhauses mit einem Restaurant, verschiedenen Dienstleistungsbetrieben und einer Tankstelle mit Waschanlage.

Bauherrin und das Zentrum verkaufsflächenmässig dominierende Geschäft war die Warenhauskette «Au bon marché», das gute alte ABM. Dort gab es alles, zu einem guten Preis und meist in ebensolcher Qualität. Auf die Hausmarken wie «Torero» (Männerkleider) oder «Playcrew» (Sportartikel) war Verlass. Ebenso auf die normierten Möbelstücke und die Do-it-yourself-Abteilung.

Ausruf per Lautsprecher

Mit den Pizzas, Hamburgern und Pommes frites des Selbstbedienungsrestaurants Cindy wurde das Angebot des ABM kulinarisch kongenial ergänzt. Die Pizzas wurden frisch gemacht, und wenn sie fertig waren, per Lautsprecher ausgerufen. Für den Genuss zu Hause liess der Frischmarkt «Piazza» mit freundlicher Bedienung und Beratung keine Wünsche offen.

Bis in die 2000er-Jahre hat das Konzept gut funktioniert. Ende Dezember 2008, nach verschiedenen Anpassungen und Umbauten, war Schluss. Das etwas in die Jahre gekommene Einkaufszentrum musste dem heutigen Neubau weichen und wurde abgerissen. Doch die Lautsprecherdurchsage «Cindy-Pizza Nummer 12, abholen bitte!» klingt der einen Nostalgikerin oder dem anderen Nostalgiker wohl heute noch in den Ohren.