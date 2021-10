Zirkus gastiert in Zürich – Circus Knie auf dem Weg in die neue Normalität Endlich könne man wieder in der Manege stehen, freut sich die Familie Knie. Der 20-jährige Ivan Knie fand im Lockdown aber nicht alles nur mühsam. Hélène Arnet

Fredy Knie (links) unterstützt seinen Enkel Ivan Frédéric Knie bei der Probe mit den Pferden. Foto: Ela Çelik

Es sieht aus wie Normalität. Und es fühlt sich auch so an. Seit Freitag gastiert der Circus Knie auf dem Sechseläutenplatz. Mantel an Jacke sitzt das Publikum auf den roten Klappstühlen. Maske trägt nur, wer will. Lediglich am Eingang ist es anders: Es wird nicht nur das Ticket, sondern auch das Zertifikat geprüft.

Auch der Patron Fredy Knie sagt: «Endlich wieder ein Stück Normalität. Was für ein gutes Gefühl.» Normalität nicht nur in der Manege, sondern auch in der Zirkusfamilie. Alle Beteiligten seien geimpft. «Aus freien Stücken. Und natürlich abgesehen von den Kindern.»