Lockvogelpreise für Malerarbeiten – Clan aus Deutschland will in Bern Fuss fassen Fiktive Arbeitsverträge, überbelegte Kleinwohnung, Dumping-Angebote: Wie die Stadt Bern nach Lockvogel-Inseraten und auffälligen Entwicklungen Verdacht schöpfte. Rahel Guggisberg

Maler aus Deutschland wollen sich mit Dumpingpreisen in der Stadt und Region Bern etablieren (Symbolbild). Foto: Andia/Universal Images Group via Getty Images

Inserate in der «Berner Zeitung» sorgten kürzlich für Aufsehen: So bot ein Malerbetrieb zu Billigstpreisen Arbeiten an mit einer Garantie von 10 Jahren. Eine Leserin meldete sich über die im Inserat aufgeführte Telefonnummer, um eine Offerte für das Streichen ihrer Garage einzuholen. Der Mann am anderen Ende der Leitung sprach Hochdeutsch. Er wollte unbedingt sofort vor Ort kommen, um die Liegenschaft anzuschauen. Die Frau beschlich ein mulmiges Gefühl, und sie konnte den Mann dann am Telefon kaum mehr abwimmeln.

Zahlreiche Personen haben sich nach den Inseraten auch bei Alexander Ott gemeldet, dem Leiter Fremdenpolizei Bern. Tätig wird er bei Verdacht auf die Ausbeutung von Angestellten bei Tiefstlöhnen. Auch diesen Malerbetrieb überprüfte Ott mit seinem Team und kam zu brisanten Ergebnissen.