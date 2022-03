Tagebuch des Schweizer Botschafters – «Claude, hier wird geschossen!» Der Schweizer Botschafter schildert die dramatischen letzten Tage im ukrainischen Kriegsgebiet und die Evakuierung mehrerer Schweizer Familien mit Babys. Claude Wild im Originalton. Thomas Knellwolf Philippe Reichen

Der Schweizer Botschafter in der Ukraine, Claude Wild, gehörte zu den letzten ausländischen Diplomaten, die Kiew verliessen. Foto: Raphael Moser

«Im Krisenmodus war Bern wegen der Ukraine schon lange, offiziell seit dem 13. Februar. Das Leben bei uns in Kiew lief derweil normal weiter. Aber bereits am 14. Februar stiessen krisenerprobte Fachleute aus der Schweiz zu uns in der Botschaft, um uns auf schwierige Zeiten vorzubereiten.