Kindertanztheater in Winterthur – Claudia Cortis Nachfolger lässt die Sterne steppen Das Kindertanztheater steckt mit «Peterchens Mondfahrt» in den letzten Proben. Es ist die erste Inszenierung des neuen Leiters Yuriy Volk seit der Übernahme von Claudia Corti. Deborah von Wartburg

Ende Oktober zeigt das Kindertanztheater «Peterchens Mondfahrt». Hier proben die Kinder eine Sternenszene. Foto: Roger Hofstetter

«Lächeln, Kinder, ihr seid stolze Sternenputzer. Zeigt das in euren Augen», ruft Yuriy Volk, Leiter der Tanzschule Claudia Corti. Sofort recken 20 Kinder ihr Kinn vor und reissen die Augen auf, während sie mit der flachen Hand kleine Kreise in die Luft zeichnen. In den letzten Wochen vor der Premiere des diesjährigen Kindertanztheaters geht es um Ausdruck und Feinschliff – die Schritte sollen bereits sitzen.