Coronavirus in Winterthur – Clubs spüren den «Flamingo»-Effekt Die Clubs fühlen sich von Medien und Behörden geschnitten. Auf die Superspreader-Debatte folgte mit der Kommunikationspanne des Bundes der nächste Schlag. Till Hirsekorn , Delia Bachmann

Das war noch vor der Corona-Krise: Unbeschwertes Tanzen im Bolero. Archivbild: TA

«Das ist der schlimmste Juli, den ich je erlebt habe», sagt Franz Rudolf vom Salsa-Club Sabor Latino, der seit acht Jahren in der lokalen Szene dabei ist, Salsa-Kurse und -Partys organisiert, seit 2017 am neuen Standort in der Grüze. Die Anzahl Eintritte habe sich seit Ende Juni mehr als halbiert, von rund 80 auf 30 pro Party – und dies nach einer sowieso schon sehr schwierigen Zeit. Als entscheidenden Auslöser dafür sieht er die Berichterstattung rund um den Superspreader-Vorfall im Stadtzürcher Club Flamingo, der Ende Juni schweizweit Schlagzeilen machte. Dort sollen sich bis zu fünf Personen angesteckt haben, weil das Schutzkonzept nicht gegriffen hat. «Clubs» und «Superspreader», die Reizwörter schienen gesetzt, ein Sündenbock gefunden, obwohl viele Fragen bis heute unbeantwortet blieben.