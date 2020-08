Herzlich Willkommen

Herzlich Willkommen zum Liveticker. Verfolgen Sie hier am Sonntag ab 12:00 Uhr den Wahltag live mit. Sechs Mal haben es die Grünliberalen bisher versucht in den Winterthurer Stadtrat einzuziehen, sechs Mal ohne Erfolg. (Lesen Sie hier alles zum fast legendären Scheitern der GLP). Die FDP will ihren Sitz mit Urs Hofer verteidigen.

Die ersten Resultate werden kurz nach dem Mittag erwartet, das Schlusresultat soll bereits um 14:15 Uhr vorliegen. So planen es jedenfalls die Verantwortlichen der Stadt Winterthur. Ein Blick in die Vergangenheit zeigt aber: Wahlen in Winterthur halten sich nicht immer an Zeitpläne.

Auf ein Wahlzentrum im Superblock wird in diesem Jahr übrigens verzichtet, die Pressekonferenz um 14:30 Uhr ist der einzige offizielle Termin.