Stadtrat in Winterthur – Cometta übernimmt Umweltdepartement Die neu gewählte Stadträtin Katrin Cometta (GLP) übernimmt das freiwerdende Departement ihrer Vorgängerin Barbara Günthard-Maier (FDP). Elisabetta Antonelli

Der Stadtrat hat die Ressorts neu verteilt. Die neu gewählte Stadträtin Katrin Cometta (GLP) übernimmt das Sicherheits- und Umweltdepartement, die anderen Stadtratsmitglieder behalten ihre Departemente. Foto: Enzo Lopardo

Der Stadtrat hat sich nach der Ersatzwahl vom 23. August neu konstituiert. Am Mittwoch hat er an seiner Sitzung laut Mitteilung die Departemente informell und einvernehmlich neu verteilt. Die sechs bisherigen Stadtratsmitglieder verbleiben in ihren Departementen. Die neu gewählte Stadträtin Katrin Cometta (GLP) übernimmt das freiwerdende Departement Sicherheit und Umwelt.