Sicherheitsvorsteherin Katrin Cometta (GLP) und Stadtpräsident Michael Künzle (Die Mitte), der von 2005 bis 2012 politischer Chef der Stadtpolizei war. Foto: Madeleine Schoder



Was schon nach den zwei Suiziden von Quartierpolizisten klar war, das bestätigt der Untersuchungsbericht: So konnte es bei der Stadtpolizei Winterthur nicht weitergehen. Der Bericht beschreibt ein streng hierarchisches Führungsverständnis, in dem Kritik unerwünscht und Gehorsam Pflicht war.