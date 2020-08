Muss sich bewähren: Die frischgewählte Stadträtin Katrin Cometta. Foto: Enzo Lopardo

Die richtige Frau, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Das sagte die 44-jährige Katrin Cometta (GLP) über sich selber an ihrem Wahlauftakt Ende Juni. Der Slogan passte haargenau, wie der letzte Sonntag zeigte. Mit 12’125 Stimmen ist die Staatswissenschaftlerin in den Stadtrat gewählt worden, sie erhielt 2505 Stimmen mehr als ihr Konkurrent von der FDP, Urs Hofer.