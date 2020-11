Vortrag in Winterthur – «Computerartige Wesen wird es nie geben» Der Segensroboter «BlessU-2» steht jetzt in der Winterthurer Stadtkirche. Die reformierte Kirche nahm dies zum Anlass, mit einem Hochschul-Dozenten über die Chancen und Gefahren von künstlicher Intelligenz zu diskutieren. Leon Zimmermann

«BlessU-2» in der Winterthurer Stadtkirche: Der Roboter soll zu Diskussionen über das Verhältnis von Mensch, Maschine und Gott anregen. Foto: Enzo Lopardo

Ein grimmig wirkendes Gesicht mit leuchtender Nase und die Statur eines Bankomaten: Für viele Reformierte ist das Aussehen des Segensroboters «BlessU-2» nicht gerade vertrauenserregend. «Er imitiert auf infantilste Weise eine menschliche Person, das ist eine Perversion des Segens», befand ein älterer Herr im Kirchgemeindehaus Liebestrasse, wo am ZHAW-Dozent Thilo Stadelmann am Dienstagabend ein Vortrag zum Thema künstliche Intelligenz hielt.

Im Anschluss an den Vortrag diskutierten die anwesenden Gäste über das Verhältnis von Mensch, Maschine und Gott. Anlass dafür ist der Besuch des Segensroboters in der Winterthurer Stadtkirche. «Computerartige Wesen, wie wir sie aus Science-Fiction-Filmen kennen, gibt es nicht und wird es meiner Meinung nach auch nie geben», sagte Stadelmann. Bisher jedenfalls gebe es noch nicht einmal ansatzweise eine Methode, um Maschinen so zu programmieren, dass sie sich selbst weitere Eigenschaften beibringen können.