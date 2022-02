2 weitere Jahre in Winterthur – Conrad-Brüder verlängern bei Rychenberg Der Unihockey-NLA-Club HC Rychenberg wird auch in Zukunft auf die Brüder Nils und Levin Conrad zählen können. Die beiden Schlüsselspieler verlängern ihre Verträge beim Winterthurer Traditionsverein um je zwei Jahre. René Bachmann

Nils Conrad ist beim HC Rychenberg zum Nationalspieler gereift. Foto: Deuring Photography

Nils Conrad, der Captain der Mannschaft, wird weiterhin in den Farben des HC Rychenberg spielen. Der grossgewachsene und routinierte Verteidiger zeichnet sich durch seine Spielübersicht und seine starke Physis aus und zählt zu den grössten Stützen des Teams von Philipp Krebs. Der 27-jährige Thurgauer bestreitet derzeit seine siebte NLA-Saison, allesamt für den HCR, und brachte es in seinen bisherigen 170 Partien auf – für einen Defensivspieler sehr beachtliche – 147 Skorerpunkte. Auch A-Nationaltrainer David Jansson zählt seit Jahren ohne Unterbruch auf die Dienste des Scharfschützen des HCR. Nils Conrads internationales Palmarès umfasst darum inzwischen 53 offizielle Länderspiele und die Teilnahme an den Weltmeisterschaften 2018 in Prag und 2020 in Helsinki.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

Dem HCR ebenso erhalten bleibt sein Bruder Levin Conrad. Der Verteidiger, der von seinem Trainer auch gerne mal als Center eingesetzt wird, zeichnet sich durch seine Schnelligkeit, seine Übersicht und seine Abschlussqualitäten aus. Momentan bestreitet er seine dritte NLA-Saison und konnte sich in dieser nochmals markant steigern. Seine 27 Skorerpunkte in den 22 Spielen der Qualifikation 2021/22 sind unmissverständliche Zeugen davon, dass aus dem grossen Talent ein Leistungsträger geworden ist. Es dürfte daher wohl nur noch eine Frage der Zeit sein, bis Jansson den 23-jährigen von der U23- in die A-Nationalmannschaft befördern wird.

«Wir sind stolz darauf, die beiden Brüder weiterhin bei uns im Verein zu haben.» Mario Kradolfer, Sportchef HC Rychenberg

«Wir sind stolz darauf, die beiden Brüder weiterhin bei uns im Verein zu haben», sagt Sportchef Mario Kradolfer zur Vertragsverlängerung. «Gemeinsam haben wir uns weiterentwickelt, sie sich als Spieler und wir als Organisation. Nun gehen wir den nächsten Schritt.» Vorerst gilt es für die Conrads aber, ab Anfang März die zuletzt erzielten Fortschritte in der Playoffserie gegen Wiler-Ersigen gemeinsam mit ihren Mitspielern unter Beweis zu stellen – und im Cupfinal vom Samstag in Bern gegen die Grasshoppers.

Fehler gefunden?Jetzt melden.