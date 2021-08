Vor dem Spiel

Kommen wir zur sportlichen Ausgangslage. Die letzte Meisterschaftspartie zwischen den beiden Teams liegt tatsächlich über acht Jahre zurück. Am 4. Mai 2013 bezwangen die Grasshoppers Servette 2:0. Dazwischen traf man sich am 13. September 2019 in der zweiten Runde im Schweizer Cup. GC ging auch damals dank einem 1:0-Erfolg als Sieger vom Platz.

In der heutigen Partie müssen die Zürcher aber auf ihren Captain Amir Abrashi verzichten. Er ist wegen der gelb-roten Karte im Derby gegen den FCZ gesperrt.