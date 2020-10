Überfall in Zürich – Einbrecher fahren mit Auto in Coop-Filiale Unbekannte sind am frühen Freitagmorgen in eine Coop-Filiale an der Gutstrasse in Zürich eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Eingangsbereich der Coop-Filiale wurde komplett zerstört. Die Einbrecher liessen einen Teil der Beute liegen. Foto: Stapo Zürich

Kurz vor 3.30 Uhr ging der Notruf bei der Stadtpolizei Zürich ein. Der Anrufer meldete einen Einbruch in einer Coop-Filiale in der Gutstrasse. Nach ersten Erkenntnissen der Stadtpolizei Zürich sind die unbekannten Täter mit einem Auto in die Eingangstür gefahren und haben sich so Zutritt in die Filiale verschafft.

Die Einbrecher erbeuteten Tabakwaren im Wert von mehreren Hundert Franken. Die Täter flüchteten mit dem Auto, das möglicherweise beschädigt ist, in Richtung Goldbrunnenplatz, wie die Stadtpolizei Zürich schreibt. Am Gebäude ist ein Sachschaden von mehreren Tausend Franken entstanden. Die Polizei sucht Zeugen.

