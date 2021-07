Industrie in Winterthur – Coop-Tochter baut zweite Fabrik in der Grüze Als die Pandemie begann, lieferte Steinfels Swiss in Rekordzeit literweise Desinfektionsmittel. Nun baut die Kosmetikherstellerin für gut 35 Millionen eine weitere Fabrik in der Grüze. Andrea Thurnherr , Till Hirsekorn

35 Millionen wird Steinfels Swiss in den Produktionsstandort Winterthur investieren. Rund 170 Mitarbeitende sind in Winterthur beschäftigt. Foto: Marc Dahinden

Steinfels Swiss hatte bereits ein Pandemiekonzept in der Schublade, als die Corona-Krise begann. Seit 2009 hatte sie genug Flaschen, Pumpen und Ethanol an Lager. In nur drei Tagen konnte sie die Produktion von Desinfektionsmittel hochfahren statt erst nach der üblichen Vorlaufzeit von drei Monaten. Bis heute lieferte sie über 1800 Tonnen davon in die ganze Schweiz. Doch der Herstellerin von Kosmetika und Reinigungsmitteln läuft es schon seit Jahren richtig gut, wie Firmenchef Christian Koch sagt, der seit 30 Jahren bei Steinfels arbeitet.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

Fabrik platzt aus allen Nähten