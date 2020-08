Dienst-Abmeldungen bei Swiss – Corona-Angst: Flight Attendants verweigern Flüge Das Kabinenpersonal der Swiss muss dank einer Klausel im Arbeitsvertrag nicht in Krisengebiete fliegen – oder in Länder, wo sie über 24 Stunden lang im Hotelzimmer isoliert werden. Konrad Staehelin

Ein Swiss-Mitarbeiter bereitet die Maschine auf den Abflug vor. Foto: Salvatore Di Nolfi (Keystone)

Dreimal wöchentlich São Paulo, viermal Tel Aviv, dreimal New York: Die Swiss fliegt schon wieder in Länder, wo die Corona-Infektionen fast täglich neue Höchststände erklimmen. Die Preise sind hoch, die Flüge gut gebucht. Das hilft der finanziell geschundenen Fluggesellschaft beim Stopfen der Löcher, welche die Corona-Krise immer noch in die Kasse reisst.