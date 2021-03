Massentest angeordnet – Corona-Ausbruch legt Schulen im Oberland lahm In den letzten Tagen befanden sich zeitweise fünf von acht Klassen aus verschiedenen Rütner

Schulen in Quarantäne, weil mehrere Schüler und Lehrpersonen positiv auf das Coronavirus getestet

wurden. Rico Steinemann

Nach dem Corona-Ausbruch vom vergangenen Mittwoch kommt das Schulhaus Schlossberg in der Zürcher Oberländer Gemeinde Rüti nicht mehr zur Ruhe. Foto: Seraina Boner

Das Unheil nahm am letzten Mittwoch seinen Lauf. In den Schulhäusern Eschenmatt und Schlossberg im Oberdorf in der Gemeinde Rüti im Zürcher Oberland hatten sich mehrere Lehrpersonen mit dem Coronavirus infiziert. Dies teilte die Schulleitung den Eltern per Brief mit. Fünf von acht Klassen wurden in Quarantäne geschickt, so wie es der kantonsärztliche Dienst verlangt.

Am vergangenen Freitag wurden in den drei Klassen, die sich nicht in Quarantäne befanden, alle Schüler und Schülerinnen getestet. «Die Tests der 69 Schüler und Schülerinnen fielen alle negativ aus», sagt Schulpräsident Stephan Inauen. Er habe gehofft, dass Gröbste sei vorüber. Doch dann tauchten in den vergangenen Tagen in weiteren Klassen vereinzelte positive Fälle auf, die unter den Eltern zu Verunsicherung führten.