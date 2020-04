Freiwilliges Nachbarschaftsprojekt – Corona-Balkonturnen für Senioren Der 22-jährige Jonas Schäfer animiert in Köniz BE seine Nachbarschaft, fit zu bleiben.

Vorturner: Jonas Schäfer sorgt dafür, dass die alten Leute in seiner Nachbarschaft genügend Bewegung haben. Video: Keystone-SDA

Jeden zweiten Tag stellt sich Jonas Schäfer vor drei Wohnblocks in seiner Nachbarschaft und beginnt ein Training für Senioren. Die Senioren turnen auf ihren Balkonen mit. So ist sichergestellt, dass sich niemand mit dem Coronavirus ansteckt.

Das Freiwilligenprojekt läuft seit drei Wochen. Rund 25 Minuten dauert das Turnprogramm.

Jonas Schäfer hat lange Zeit intensiv Unihockey gespielt. Zurzeit befindet er sich in einer Zwischenphase. Kürzlich schloss er ein Praktikum in der Hotellerie ab. Bald beginnt er ein Studium an der Hotelfachschule. Deshalb hat er genug Zeit, als Vorturner in seiner Nachbarschaft unterwegs zu sein.

( SDA/jd )