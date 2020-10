Wanderwege werden im Corona-Winter besonders gefragt sein: Zwei Wanderer sind im verschneiten Wallis unterwegs. Foto: Keystone

Am Tropf des Wintertourismus hängen Wirte, Bergbahnenbetreiber, Sportinstruktoren, Ladenbesitzer, Touristiker und Hotelangestellte, um nur einige zu nennen. Für viele von ihnen ist die angelaufene Saison existenziell. Gleichzeitig wird mit den steigenden Corona-Zahlen das Regelkorsett der Skiorte zusehends enger.

Kein Ferienort will zum schwarzen Schaf werden und Ungemach über die gesamte Branche bringen – so wie Ischgl in der ersten Welle. Deshalb auferlegen sich die Tourismusregionen strenge Schutzkonzepte – etwa mit Maskenpflicht auf Schleppliften. Mit Vorschriften allein werden sie ihre Saison aber nicht retten können.