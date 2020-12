Pfadi spielt immerhin noch – Corona bremst zusehends auch die Handballer Für Pfadi Winterthur folgt der nächste Spitzenkampf. Das Heimspiel diesen Donnerstag gegen St. Otmar St. Gallen findet wenigstens statt – nicht so die Treffen der vier NLA-Teams, die derzeit in Quarantäne sind. Urs Stanger

Tiefe Enttäuschung und Jubel: Adir Cohens Freiwurftor in letzter Sekunde brachte Pfadi in St. Gallen ein Unentschieden ein. Deuring Photography

Lange ist der Schweizer Clubhandball in Sachen Corona halbwegs glimpflich davon gekommen. Mittlerweile aber mehren sich die Spielverschiebungen. Die Kadetten Schaffhausen sind seit dem 17. November nicht mehr angetreten, ihre (zweite) Quarantäne hält sie noch bis am 19. Dezember von Einsätzen fern. Die erzwungene Matchpause von Wacker Thun endet vor dem Spiel am 18. Dezember in Winterthur gegen Pfadi.

Nun hat es auch den HSC Suhr Aarau erwischt. Anfang Woche ergab eine Testreihe positive Corona-Fälle in der Mannschaft der Aargauer, die momentan auf Platz 2 hinter Pfadi liegen. Alle Spieler, Trainer und die weiteren Staffmitglieder sind in häuslicher Quarantäne, die erkrankten Personen befinden sich in Isolation. Der HSC muss bis zum 17. Dezember mit Trainings und Spielen pausieren. Dadurch wird auch das Heimspiel vom 16. Dezember gegen Pfadi neu angesetzt. Immerhin konnte der HSC als eine von nur drei NLA-Mannschaften bisher bereits 15 Runden austragen.