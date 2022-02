Massnahmengegner in Winterthur – Corona-Demo vom Samstag will kein «Tribunal» mehr sein Am Samstag findet auf dem Neumarkt in der Altstadt eine Demonstration von Corona-Massnahmen-Gegnern statt. Im Vorfeld gab es Wirbel um den Flyer. Jonas Gabrieli

Der ursprüngliche Flyer, mit dem die Organisatoren für die Demonstration vom Samstag warben. Foto: PD

«Öffentliches Corona-Tribunal» steht auf dem Flugblatt, das Urs Hans am 9. Februar den rund 400 Mitgliedern seiner Gruppe auf dem Nachrichtendienst Telegram präsentiert. Der parteilose, von den Grünen ausgeschlossene Kantonsrat aus Turbenthal ist Präsident des Vereins Public Eye on Science, der am Samstag in Winterthur eine Demonstration der Corona-Massnahmen-Cegner organisiert.