Quarantäne für 6 Spielerinnen – Corona-Fall bei Yellow Winterthur Der auf diesen Sonntag angesetzte Match des NLA-Handballteams von Yellow Winterthur gegen Spono Nottwil ist verschoben worden. Matthias Müller

Auch der Handballsport ist von Corona-Fällen betroffen. KEYSTONE

Am Freitag wurde eine Spielerin der NLA-Mannschaft von Yellow Winterthur positiv auf das Coronavirus getestet. In Absprache mit dem Contact Tracing des Kantons Zürich wurden in der Folge fünf weitere Spielerinnen der ersten Mannschaft bis zum Samstag, 31. Oktober, unter Quarantäne gestellt.