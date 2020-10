Vor Match in Langenthal – Corona-Fall beim EHCW Beim EHC Winterthur hat sich ein Spieler mit dem Corona-Virus infiziert. Weil das Schutzkonzept gut umgesetzt wurde, muss das Team nicht in Quarantäne. Urs Kindhauser

Das Schutzkonzept funktioniert: Deshalb muss beim EHCW ausser dem betroffenen Spieler niemand in Quarantäne. Foto: Enzo Lopardo

Die Vorbereitung des EHCW auf den Match vom Freitagabend in Langenthal ist durch einen Corona-Fall beeinträchtigt worden. Bei den Winterthurern wurde ebenso wie beim EHC Kloten ein Spieler positiv auf das Corona-Virus getestet, dies anlässlich der Tests, die jeder Club vor dem Saisonstart für Spieler und Staff obligatorisch durchführen musste. Gegen Mittag des Matchtages kam vom Schweizer Verband dann die Kunde, dass beide Teams antreten können, der EHCW in Langenthal, Kloten in Sierre. Die beiden Teams müssen, abgesehen von den positiv getesteten Spielern, nicht in Quarantäne.