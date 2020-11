FCW-Match gefährdet – Corona-Fall beim FC Wil Am Samstag soll der FCW nach zweieinhalb Wochen Pause auf dem Wiler Bergholz antreten. Doch sicher ist das nicht. Hansjörg Schifferli

Obs am Samstag im Bergholz zum Derby zwischen Wil und dem FCW kommt, ist nicht sicher. Foto: Heinz Diener

Am Donnerstagnachmittag stand Andreas Wittwer zum ersten Mal zum Training auf dem Kunstrasen der Schützenwiese. Vielleicht ist er schon fürs Spiel des FCW am Samstag auf dem Kunstrasen des Wiler Bergholz qualifiziert. Allerdings gibt es inzwischen Komplikationen zum Match in Wil, dem ersten des FCW seit dem 1:0 in Thun vor zweieinhalb Wochen. Denn «Corona» plagt nun auch die Wiler.

«Wir gehen davon aus, dass das Spiel stattfindet.» FCW-Sportchef Oliver Kaiser

Es wurde einer ihrer Spieler positiv aufs Coronavirus getestet. Er wurde, wie der Verein danach mitteilte, in die Isolation geschickt. Am Freitagmorgen wird das ganze Team, Spieler und Staff, einem Test unterzogen. Die Fortsetzung wird nicht zuletzt vom Vorgehen des St. Galler Kantonsarztes abhängen – und natürlich davon, wie diese Tests ausfallen. In Winterthur nahmen sie die Neuigkeit zur Kenntnis, auch im Wissen darum, was es heissen würde, sollten heute mehrere weitere Spieler positiv getestet werden und nicht spielen können. Dennoch sagt FCW-Sportchef Oliver Kaiser: «Wir gehen davon aus, dass das Spiel stattfindet – wir werden uns jedenfalls so vorbereiten.»