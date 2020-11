BC Winterthur in Quarantäne – Corona-Fall gefährdet auch Einsätze in Nationalteams Weil eine ihrer Basketballerinnen mit dem Coronavirus infiziert ist, konnten die Frauen des BC Winterthur nicht zum NLA-Match in Pully antreten. Zudem verpassen vier Spielerinnen vielleicht die Länderspiele. Stefan Kleiser

In Quarantäne, oder doch nicht? Yéléna Luap verpasst allenfalls die Länderspiele von dieser Woche. Stefan Kleiser

Die Winterthurer Nationalliga-A-Basketballerinnen haben am Samstag keine weiteren Punktegewonnen. Das hat allerdings keine sportlichen Gründe: Das Auswärtsspiel in Pully wurde abgesagt, nachdem eine Basketballerin des BCW den Bescheid erhalten hatte, dass sie positiv auf das Corona-Virus getestet worden sei. Sie war zuletzt am Montag im Teamtraining.

Über die Equipe wurde daraufhin eine Quarantäne verhängt, die am kommenden Donnerstag endet. Noch unklar ist, was der Corona-Fall für die vier Nationalspielerinnen bedeutet. Yéléna Luap, Belinda Mensah sowie Charlotte Kohler hätten mit der Schweizer Auswahl am Donnerstag und Samstag zwei Partien der EM-Qualifikation gegen Russland und Estland bestreiten sollen.