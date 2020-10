Corona-Test beim Kantonsspital – Corona-Fallzahlen in Winterthur steigen wieder In den letzten zwei Wochen haben 57 Personen vom KSW ein positives Testresultat erhalten. Die Positivitätsrate beträgt aktuell 4,3 Prozent. Thomas Münzel

Die Covid-Positivitätsrate ist in Winterthur in dieser Woche wieder angestiegen. Foto: Reuters

Noch vor kurzem schienen sich die Corona-Fallzahlen schweizweit etwas stabilisiert zu haben. Doch seit einigen Tagen steigt die Zahl der Neuinfektionen wieder deutlich an. Eine ähnliche Entwicklung zeigt sich auch in Winterthur. Verzeichnete das grösste Testzentrum der Stadt, der Triage-Pavillon neben dem Kantonsspital, in der Vorwoche noch 23 Covid-Neuinfektionen, so waren es in der laufenden Woche (bis zum 2. Oktober) bereits 34 Corona-Fälle.